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В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 35 человек

В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 35 человек
В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 35 человек. Такие данные сообщает правительство региона.

По данным на 21 декабря, от опасного вируса скончались 19 женщин возрастом от 58 до 96 лет, а также 16 мужчин от 42 до 92 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - болезни сердца, ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего в Ростовской области от COVID-19 скончались 9 370 человек.

В целом ситуация по коронавирусу показывает положительную динамику. За последние сутки инфекцию подхватили 539 человек, в то время как несколько недель подряд число зараженных превышало 600 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 189 018 жителей Ростовской области.

В связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе власти сняли часть ограничений. В частности, с 20 декабря снят запрет на оказание плановой медпомощи.
Фото: Алексей Бойко.
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