Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 35 человек. Такие данные сообщает правительство региона.По данным на 21 декабря, от опасного вируса скончались 19 женщин возрастом от 58 до 96 лет, а также 16 мужчин от 42 до 92 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Среди них - болезни сердца, ожирение, сахарный диабет и онкология. Всего в Ростовской области от COVID-19 скончались 9 370 человек.В целом ситуация по коронавирусу показывает положительную динамику. За последние сутки инфекцию подхватили 539 человек, в то время как несколько недель подряд число зараженных превышало 600 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 189 018 жителей Ростовской области.В связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе власти сняли часть ограничений. В частности, с 20 декабря снят запрет на оказание плановой медпомощи.