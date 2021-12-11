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В Ростовской области еще 29 человек скончались от последствий коронавируса

В Ростовской области еще 29 человек скончались от последствий коронавируса
В Ростовской области продолжает ударными темпами расти число умерших от коронавируса. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 14 декабря, за сутки от последствий опасного вируса скончались 29 человек. Это 20 женщин от 46 до 93 лет, а также девять мужчин от 69 до 86 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями, среди которых - болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение, онкология, сахарный диабет. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 9 184 человека.

Стабильно напряженная ситуация и с общим количеством зараженных за сутки. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 641 человека, а общее число инфицированных с начала пандемии нарастающим итогом достигло 184 660.
Фото: yandex.ru
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