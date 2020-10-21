В Ростовской области еще 21 человек старше 80 лет заболел коронавирусом

В донском регионе за сутки у 21 пожилого человека врачи выявили COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 23 октября коронавирусом заболели 28 139 дончан. За минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 299 человек, среди которых 21 человек - старше 80 лет (7%). Лидерами по количеству заболеваний остаются дончане от 46 до 65 лет - 48,5% случаев инфицирования (145 человек). Намного меньше зараженных оказалось среди людей от 18 до 45 лет - 74 человека, или 24,7%. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет новый вирус выявили у 57 жителей Ростовской области, 19,19%. Меньше всех были инфицированы дети - врачи зафиксировали всего два случая заражения среди несовершеннолетних - 0,7%.Отметим, что дончане старше 80 лет тяжелее переносят COVID-19. Несмотря на небольшой процент заболевших от общего количества, именно эта возрастная категория больше остальных рискует лишиться жизни из-за опасного вируса. Организм пожилых людей не может справиться с COVID-19 на первых порах, а потому болезнь протекает в тяжелой форме. Большинство случаев заболевания коронавирусом среди людей старше 80 приводит к летальному исходу.