После атаки БПЛА в Ростове тяжело ранены два человека

В Ростове в результате утренней атаки беспилотника два человека получили серьезные ранения. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Согласно обновленным данным, в городские медицинские учреждения доставлены двое пострадавших с тяжелыми ранениями. Медицинские работники оценивают их состояние как критическое.

Кроме того, еще одиннадцать человек с различными ранениями в настоящее время транспортируются в больницу для оказания медицинской помощи.

Информация о количестве и состоянии пострадавших будет уточняться по мере поступления новых данных.
