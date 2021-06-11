В Ростовской области еще 209 человек вылечили от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.С начала пандемии по 11 июня COVID-19 побороли 87 616 жителей региона. В ковидных госпиталях на сегодняшний день лечатся 926 пациентов. Из них 117 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как правило, органы дыхания у них поражены более чем на 60%.Всего в Ростовской области было зарегистрировано 96 089 случаев заражения коронавирусом, 157 – за последние сутки.