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В Ростовской области еще 209 человек вылечили от коронавируса

В Ростовской области еще 209 человек вылечили от коронавируса

В Ростовской области еще 209 человек вылечили от коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

С начала пандемии по 11 июня COVID-19 побороли 87 616 жителей региона. В ковидных госпиталях на сегодняшний день лечатся 926 пациентов. Из них 117 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как правило, органы дыхания у них поражены более чем на 60%.

Всего в Ростовской области было зарегистрировано 96 089 случаев заражения коронавирусом, 157 – за последние сутки.

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