В тяжёлом состоянии, на аппаратах ИВЛ, в Ростовской области находятся 35 человек

В Ростовской области в тяжёлом состоянии находятся 35 человек. Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.Всего, по данным на 6 июня, в больницах Дона проходят лечение 630 пациентов с коронавирусом. Загруженность ковидных госпиталей составляет 23,6%.Всего под медицинским наблюдением состоят 10 107 человек. На самоизоляции дома находятся 10 041 из них.За последние сутки выздоровели 88 человек. За весь период распространения коронавируса - 2 245 пациентов.На 6 июня в регионе зарегистрировано 5 965 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 212 человек, скончались три пациента. За весь период жертвами COVID-19 стали 43 дончанина.