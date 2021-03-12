Медики вылечили от коронавируса еще 346 жителей Ростовской области

В Ростовской области растет число людей, поборовших коронавирус. За сутки с 15 по 16 марта их число пополнили 346 человек. Как сообщили в региональном правительстве, всего с начала пандемии выздоровели 68 564 дончанина.В стационарах получают лечение 1 719 пациентов с COVID-19. Среди них 167 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Обычно это необходимо людям, у которых поражено инфекцией более 75% поверхности легких. Такие пациенты не могут самостоятельно дышать и находятся в тяжелом состоянии.К сожалению, врачи не всегда могут спасти пациентов с коронавирусом. Люди с хроническими заболеваниями или пожилого возраста тяжелее переносят болезнь. За последние сутки от осложнений скончались пять дончан - 41-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 42, 54, 81, 86 лет. Всего за период пандемии инфекция забрала жизни 3 320 жителей региона.