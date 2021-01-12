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Медики вылечили от коронавируса еще 357 жителей Ростовской области

Медики вылечили от коронавируса еще 357 жителей Ростовской области
В Ростовской области за период пандемии медики вылечили 82,7% пациентов с коронавирусом. За сутки с 13 по 14 января от COVID-19 выздоровели 357 человек.

Зараженных при этом меньше не становится. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 392 жителей региона. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 57 130 человек.

В стационарах лечение получают 2 917 дончан. При этом количество пациентов в тяжелом состоянии пополнили 13 инфицированных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 271 человек, которые не могут дышать самостоятельно.

Под наблюдением врачей находятся 29 154 человека с подозрениями на коронавирус. Как правило, эти люди самоизолированы либо помещены в стационарное отделение.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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