Медики вылечили от коронавируса еще 357 жителей Ростовской области

В Ростовской области за период пандемии медики вылечили 82,7% пациентов с коронавирусом. За сутки с 13 по 14 января от COVID-19 выздоровели 357 человек.Зараженных при этом меньше не становится. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 392 жителей региона. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 57 130 человек.В стационарах лечение получают 2 917 дончан. При этом количество пациентов в тяжелом состоянии пополнили 13 инфицированных. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 271 человек, которые не могут дышать самостоятельно.Под наблюдением врачей находятся 29 154 человека с подозрениями на коронавирус. Как правило, эти люди самоизолированы либо помещены в стационарное отделение.