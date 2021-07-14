Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили на сайте правительства области.За сутки с 15 по 16 июля на Дону побороть опасную инфекцию не смогли девять женщин в возрасте от 57 до 95 лет и 10 мужчин - от 35 до 85 лет. Как сообщают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Продолжают бороться за жизни больше 6 тысяч человек. Из них 2 650 получают помощь медиков в стационарах, остальные лечатся дома самостоятельно. К ИВЛ подключены 267 человек, 30 находятся в тяжёлом состоянии.Всего с начала пандемии на Дону заразились уже больше 104 тысяч человек, в том числе 330 случаев инфекции выявили за прошедшие сутки. Скончались за весь период пандемии 4 918 жителей Дона.