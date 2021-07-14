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Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Ещё 19 жителей Ростовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили на сайте правительства области.

За сутки с 15 по 16 июля на Дону побороть опасную инфекцию не смогли девять женщин в возрасте от 57 до 95 лет и 10 мужчин - от 35 до 85 лет. Как сообщают специалисты, все скончавшиеся страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Продолжают бороться за жизни больше 6 тысяч человек. Из них 2 650 получают помощь медиков в стационарах, остальные лечатся дома самостоятельно. К ИВЛ подключены 267 человек, 30 находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии на Дону заразились уже больше 104 тысяч человек, в том числе 330 случаев инфекции выявили за прошедшие сутки. Скончались за весь период пандемии 4 918 жителей Дона.

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