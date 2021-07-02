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В Ростовской области от коронавируса скончались 16 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 16 человек

В Ростовской области от коронавируса скончались 16 человек. Об этом сообщили на сайте правительства области 6 июля.

Как сообщают специалисты, в регионе не смогли побороть опасный вирус 11 женщин в возрасте от 33 до 98 лет и пятеро мужчин - от 51 до 92 лет. Все жители области страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Продолжают бороться за жизнь на Дону больше 5 тысяч человек. В стационарах получают лечение 1 869 жителей области. Из них 165 больных подключены к ИВЛ. Больше 20 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Защитились от инфекции с помощью прививок 496 796 жителей региона. Каждый из них уже прошёл два этапа вакцинации. В том числе 3 051 человек за прошедшие сутки.

Всего за весь период пандемии в области заболели 100 884 жителя области. Справились с опасной инфекцией - 90 893 человек, не смогли побороть вирус - 4 720 человек.

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