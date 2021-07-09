Ещё 20 человек скончались от коронавируса в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте донского правительства 12 июля.Это девять женщин и 11 мужчин. Самым молодым из скончавшихся стал 39-летний житель, а самой пожилой оказалась 92-летняя жительница. Как сообщают специалисты, все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Продолжают бороться за жизнь больше 6 тысяч жителей области. Под наблюдением врачей находятся 2 369. Их них 238 подключены к ИВЛ. Больше 20 находятся в тяжёлом состоянии.Всего за весь период пандемии на Дону заразились 102 729 человек, в том числе 320 новых заболевших выявили сегодня. Смогли побороть опасный вирус 91 739 человек.