Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ещё 20 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

Ещё 20 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

Ещё 20 человек скончались от коронавируса в Ростовской области. Информация об этом появилась на сайте донского правительства 12 июля.

Это девять женщин и 11 мужчин. Самым молодым из скончавшихся стал 39-летний житель, а самой пожилой оказалась 92-летняя жительница. Как сообщают специалисты, все инфицированные страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Продолжают бороться за жизнь больше 6 тысяч жителей области. Под наблюдением врачей находятся 2 369. Их них 238 подключены к ИВЛ. Больше 20 находятся в тяжёлом состоянии.

Всего за весь период пандемии на Дону заразились 102 729 человек, в том числе 320 новых заболевших выявили сегодня. Смогли побороть опасный вирус 91 739 человек.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.