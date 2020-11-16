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В Ростовской области еще 19 пенсионеров скончались от коронавируса

В Ростовской области еще 19 пенсионеров скончались от коронавируса
В Ростовской области выросло количество умерших от коронавируса. Новые данные публикует региональное правительство.

По состоянию на 18 ноября жертвами коронавируса стали еще 19 человек. По сравнению с предыдущей неделей, число умерших было намного меньше. Ранее столько же жизней COVID-19 забрал 10 и 12 ноября.

В реестре новых умерших от коронавируса – шесть женщин (60, 70, 72, 74, 79, 82 лет) и 13 мужчин (62, 65, 66, 68, 69, 71, двоим – по 73, 80, 81 году, двоим – по 83 года, 84 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Нарастающим итогом за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1 113 человек.

Не становится меньше и ежедневный прирост заболевших опасным вирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 309 человек, а общее число инфицированных за все время пандемии равно 36 216.

По словам специалистов, в регионе делается все возможное, чтобы остановить распространение COVID-19. Но в то время когда другие регионы возвращают режим самоизоляции, власти Ростовской области считают эту меру преждевременной.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области

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