Жертвами коронавируса стали еще девять жителей Ростовской области

В Ростовской области нарастающими темпами увеличивается число умерших от коронавируса. Новые данные региональное правительство опубликовало у себя на сайте.По состоянию на 5 октября от COVID-19 за сутки скончались девять человек. Это четыре женщины (52, 59, 82 и 83 лет) и пять мужчин (57, 71, 75, 82 и 93 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Нарастающим итогом за весь период жертвами COVID-19 в области стал 541 человек.Растет и общее количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заразились коронавирусом еще 244 человека. Общее число инфицированных достигло 23 049.Стоит отметить, что показатели по новым зараженным и умершим бьют рекорды месяцев, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Ковидные госпитали переполнены, коэффициент распространения инфекции - все выше. Несмотря на это, власти не спешат возобновлять прежние ограничения.