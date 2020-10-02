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Жертвами коронавируса стали еще девять жителей Ростовской области

Жертвами коронавируса стали еще девять жителей Ростовской области
В Ростовской области нарастающими темпами увеличивается число умерших от коронавируса. Новые данные региональное правительство опубликовало у себя на сайте.

По состоянию на 5 октября от COVID-19 за сутки скончались девять человек. Это четыре женщины (52, 59, 82 и 83 лет) и пять мужчин (57, 71, 75, 82 и 93 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Нарастающим итогом за весь период жертвами COVID-19 в области стал 541 человек.

Растет и общее количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе заразились коронавирусом еще 244 человека. Общее число инфицированных достигло 23 049.

Стоит отметить, что показатели по новым зараженным и умершим бьют рекорды месяцев, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Ковидные госпитали переполнены, коэффициент распространения инфекции - все выше. Несмотря на это, власти не спешат возобновлять прежние ограничения.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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