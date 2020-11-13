В Ростовской области еще 13 человек скончались от коронавируса

В Ростовской области продолжают регистрировать случаи смерти от коронавируса. О новых данных за последние сутки сообщает региональное правительство.По данным на 16 ноября, число жертв опасного вируса в регионе увеличилось на 13 человек. Это люди разного возраста и пола: шесть женщин в возрасте 60, 66, 69, 71 и две – 79 лет и семеро мужчин – 59, 60, 68, 74, 75, 79 и 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1 076 человек.Не становится меньше и общее количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили 314 дончанам и нарастающим итогом общее число заболевших достигло 35 595.По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, делается все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Несмотря на постепенное введение ограничительных мер в других городах России, в донском регионе о возвращении режима самоизоляции речи не идет. Однако Евгений Ковалев не исключил возможности вернуть ограничения, если ситуация выйдет из-под контроля.