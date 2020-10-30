В Ростовской области от коронавируса скончались еще 14 человек

В Ростовской области число умерших от коронавируса достигло 869 человек. Об этом 3 ноября сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию за минувшие сутки в регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия – еще 14 человек с COVID-19. Это семь женщин в возрасте 67, две – 74, 79, 83, 88 и 95 лет и семеро мужчин – 54, трое – 66, 67, 69 и 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Напомним, что нарастающим итогом общее число заболевших в регионе достигло 31 558 инфицированных, из которых 310 человек выявлены только за последние сутки.Борьба с коронавирусом не прекращается ни на минуту: в регионе открывают ковидные госпитали, наращивают медперсонал и борются с нарушителями «масочного» режима. Тем не менее это не спасает людей от заражения. По словам специалистов, система здравоохранения может рухнуть, если люди не начнут заботиться о своем здоровье.