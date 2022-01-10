В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек

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В Ростовской области еще 15 человек не смогли справиться с последствиями коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 12 января, в регистре умерших прибавились семь женщин и восемь мужчин. Возраст погибших составляет от 43 до 94 лет. Все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, среди которых - ожирение, сахарный диабет, онкология и другие. COVID-19 обострил эти болезни, их стремительное развитие и послужило причиной смерти.За весь период жертвами коронавирусной инфекции стали 9 817 человек. Среди них есть дети и молодые люди.