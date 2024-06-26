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В Ростовской области два человека погибли в ДТП

В Ростовской области два человека погибли в ДТП
В Ростовской области 25 июня случилось ДТП, которое унесло жизни двух человек. Авария произошла на трассе Шахты – Раздорская около 21:00.

Предварительно, водитель «Тойоты Ярис» выехал на «встречку» под хутором Пухляковским Усть-Донецкого района. На большой скорости транспорт врезался в «Шевроле Ниву» под управлением 47-летнего мужчины. От сильного удара машины практически превратились в груду металлолома.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии оба водителя получили травмы. Их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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