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В ДТП на трассе Ростов – Ставрополь пострадали два человека

В ДТП на трассе Ростов – Ставрополь пострадали два человека
В Ростовской области случилось ДТП, в котором пострадали два водителя. Авария произошла 27 октября на территории Зерноградского района.

Предварительно водитель «Лады Гранты» ехал по автодороге Ростов – Ставрополь около 08:00. Недалеко от поселка Зернового на мокрой дороге транспорт занесло. Он вылетел на встречную полосу и на большой скорости протаранил в кроссовер «Инфинити ФИКС 30Д».

От сильного удара последний выбросило в кювет. Машина получила механические повреждения. Отечественная легковушка едва не превратилась в груду металлолома.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 43-летний водитель на «Ладе». Также травмы получил 33-летний мужчина за рулем «Инфинити». Их экстренно доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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