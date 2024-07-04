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В Ростовской области до 8 июля продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары

В Ростовской области до 8 июля продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары
В Ростовской области до 8 июля продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Информацию об этом сообщили на сайте донского ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +42 градусов. Находиться на солнце будет опасно с 11:00 до 16:00. В этот период людей призвали не выходить на улицу, самочувствие может ухудшиться. Высокая температура легко может стать причиной теплового удара.

Чтобы избежать недомогания, следует носить одежду из натуральных тканей, надевать головной убор и пить воду.
Фото: Rostov.ru
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