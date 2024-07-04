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В Ростовской области до 8 июля продлили штормовое предупреждение из-за сильной жары. Информацию об этом сообщили на сайте донского ГУ МЧС.Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +42 градусов. Находиться на солнце будет опасно с 11:00 до 16:00. В этот период людей призвали не выходить на улицу, самочувствие может ухудшиться. Высокая температура легко может стать причиной теплового удара.Чтобы избежать недомогания, следует носить одежду из натуральных тканей, надевать головной убор и пить воду.