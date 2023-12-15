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В Ростове из-за непогоды до 18 декабря продлили штормовое предупреждение

В Ростове из-за непогоды до 18 декабря продлили штормовое предупреждение
В Ростове из-за непогоды продлили штормовое предупреждение. Информацию об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС по донскому региону.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток 16-17 декабря, а также ночью и в первой половине дня 18 декабря ожидается сильный гололед. Порывы воздушных масс в эти дни достигнут 18 метров в секунду.

В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Не исключено возникновение аварийных ситуаций в виде обрыва ЛЭП, падения деревьев и ДТП на скользкой поверхности. Горожанам следует обходить непрочные конструкции и не парковать машины под ветхими растениями.
Фото: Rostov.ru
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