В Ростове из-за непогоды до 18 декабря продлили штормовое предупреждение

Фото: Rostov.ru

В Ростове из-за непогоды продлили штормовое предупреждение. Информацию об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС по донскому региону.Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток 16-17 декабря, а также ночью и в первой половине дня 18 декабря ожидается сильный гололед. Порывы воздушных масс в эти дни достигнут 18 метров в секунду.В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Не исключено возникновение аварийных ситуаций в виде обрыва ЛЭП, падения деревьев и ДТП на скользкой поверхности. Горожанам следует обходить непрочные конструкции и не парковать машины под ветхими растениями.