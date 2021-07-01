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Жара до +40 градусов: на Дону объявили штормовое предупреждение

Жара до +40 градусов: на Дону объявили штормовое предупреждение
Из-за сильной жары в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об опасной погоде 3 и 4 июля рассказали донские спасатели.

В период с 13 до 17 часов столбик термометра повысится до +40 градусов. Преимущественно жара ожидается в Сальском, Песчанокопском, Еголыкском, Зерноградском и других южных районах региона. Аналогичная ситуация и на востоке области: в Заветинском, Орловском, Ремонтненском районах.

Дончанам стоит надеть светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и головные уборы. В это время рекомендуется сократить физическую нагрузку и воздержаться от алкоголя. Чтобы избежать теплового удара, необходимо периодически охлаждать тело - с помощью вентилятора, кондиционера или принять холодный душ, а также пить как можно больше воды.

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