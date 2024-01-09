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В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 12 января

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 12 января
В Ростовской области до 12 января продлили штормовое предупреждение. Актуальную информацию сообщили в региональном МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение трех дней в донском регионе ожидается гололед в сочетании с ураганным ветром. Порывы воздушных масс достигнут 18 метров в секунду. Из-за неблагоприятной погоды возможны падения деревьев, рекламных щитов и других непрочных конструкций.

В этот период следует быть внимательнее на дорогах. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах. Пешеходам необходимо убрать все ненужное из рук при переходе проезжей части.
Фото: Rostov.ru
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