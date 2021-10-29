В Ростовской области до 7 ноября закрыли все заведения общепита

Фото: kaluga24.tv.

В Ростовской области все заведения общепита прекратили работу. Ограничения работы ресторанов, баров и кафе вступили в силу 1 ноября. Такое решение власти региона приняли, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию.В ближайшую неделю заведения общепита могут отдавать заказы только навынос или с помощью доставки. Ограничение распространяется и на гостиницы. Завтраки посетителям будут приносить в номера.Исключением стали столовые предприятий, в которых питаются их сотрудники и кафе, расположенные на территории аэропорта Платов.Глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян считает, что новые ограничения бездумны и недальновидны. Решение приняли внезапно, предупредив об этом всего за двое суток. Накануне работу общепитов ограничили, разрешив обслуживать посетителей с 6 до 21 часа. Однако и это решение кажется специалисту абсурдным - даже сотрудники не успеют добраться к 6 часам на работу. Рестораны и кафе закупили продукты на неделю вперед. Очевидно, заказов на доставку и навынос будет значительно меньше, а значит, половину провианта придется выбросить.Кроме того, никаких мер поддержки бизнесу так и не предложили, оставив наедине с проблемами.– Бездумность, не дальновидность, отсутствие логики, боязнь исключительно за свои погоны и кресло привели к этому хаосу решений, количеству заболевших, к ужасным условиям для бизнеса, – высказалась Карина Шатворян на своей странице в Instagram. - Мы незамедлительно ждем ваших мер поддержки: снижения налоговых ставок, отмены страховых взносов, возмещения трат за этот период, выдачу финансовой безвозмездной помощи как в Москве (выделение одного миллиона рублей в связи с закрытием предприятия), компенсацию коммунальных услуг, рефинансирование кредитов. Ждем незамедлительно, ваши полуживые обеспечители бюджета.Первым делом после нерабочих дней рестораторы и отельеры предлагают властям собраться за круглым столом и обсудить меры возможной поддержки. «Поговорите с нами конструктивно!», – просят представители отрасли.Заведения общепита смогут открыться только 8 ноября. За эту неделю пострадают не только бизнесмены, но и обычные люди, запланировавшие на эти даты различные празднования - именины, свадьбы. Теперь жители Ростовской области потеряют деньги, потраченные на бронь гостиниц и ресторанов.