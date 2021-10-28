В период локдауна в Ростовской области закрыли все заведения общепита

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На неделю локдауна в Ростовской области закроют все заведения общественного питания. Соответствующие правки внесли в постановление №272.Согласно документу, с 1 по 7 ноября из-за сложной эпидемической ситуации в регионе закроют все кафе и рестораны. Работать смогут только те заведения, которые работают навынос или дистанционно. Рестораны, расположенные в гостиниице, могут работать, но только при условии работы навынос.Также продолжить работу могут те предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании. Заведения общепита в Платове могут работать беспрепятственно.Напомним, с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области действуют ограничения. Они связаны с тяжелой эпидситуацией в регионе. Большинство предприятий не работает, а деятельность осуществляют только магазины товаров первой необходимости.