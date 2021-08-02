Донские рестораторы не понимают, почему в общепиты можно пускать только 30% посетителей
Рестораторы Ростовской области не понимают, почему места в общепите можно заполнять только на 30%. Об этом в ходе круглого стола рассказала глава регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян.
- Мы делали аналитику. У нас самый жесткий регион. Мы работаем до полуночи, - отметила глава областного ФРиО. - Дайте возможность летним площадкам работать, пока летний сезон. Это позволит предприятиям рассчитаться с долгами. Почему ограничение вместимости 30%? Почему не 50% или 70%? Должны быть разъяснения, чтобы мы могли правильно исполнять.
По словам Карины Шатворян, такое жесткое постановление дискриминирует процесс вакцинации. Люди прививаются, но даже это не гарантирует им оказаться в этих 30%. Она добавила, что эти ограничения несправедливы, особенно в тех случаях, когда привит весь персонал заведения. Получается, что даже это не поможет принять в общепитах большее количество привитых гостей.
Глава ФРиО также отметила, что уже утром 4 августа во все заведения пришла проверка, чтобы дать рекомендации. Но рекомендации непонятны. Как высчитывать эти 30% - по количеству мест или квадратным метрам, неизвестно.
Напомним, согласно новым ограничениям по COVID-19, с 4 августа посетить кафе или ресторан можно только при наличии справки о недавней болезни коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке. При этом тест нужно сделать не ранее, чем за три дня до посещения общепита. Нововведения коснулись не только залов, но и летних веранд. Заполнять их можно только на 30%.