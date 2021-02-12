В Ростовской области COVID-19 заболели еще 339 жителей

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 339 жителей. Таким образом, общее число инфицированных составляет 68 688 человек, сообщает правительство региона.Более 85% заболевших за весь период пандемии уже выздоровели, в том числе 279 – за последние сутки. Продолжают лечиться 6 866 жителей. Из них находятся в ковидных госпиталях только 2 006 пациентов, 178 – на аппаратах ИВЛ.Коэффициент распространения COVID-19 держится ниже единицы. Показатель заболевших на 100 тысяч – 1 635.Напомним, 15 февраля некоторые коронавирусные ограничения в регионе утратят силу. Больницы снова будут оказывать плановую медицинскую помощь, в торговых центрах заработают фуд-корты и ледовые катки, а кинотеатры, стадионы и театры можно будет заполнять на 50 процентов.