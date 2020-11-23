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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на отметке 1

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на отметке 1
Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Ростовской области сохраняет значение предыдущих дней. Об этом стало известно 25 ноября.

Как сообщило региональное правительство, показатель зараженных на 100 тысяч жителей равен 913,6. Коэффициент распространения COVID-19 остается неизменным и составляет 1.

При этом число дончан, инфицированных коронавирусом, продолжает расти. Так, за последние 24 часа врачи выявили 313 случаев заражения. Всего за период пандемии опасный вирус подхватил 38 391 человек. Из них 1 236 пациентов не смогли побороть инфекцию. За прошедшие сутки жертвами COVID-19 стали 15 жителей Ростовской области.

Несмотря на регулярное увеличение количества заболевших, власти пока не планируют возвращать прошлые ограничения. По словам руководителя Роспотребнадзора донского региона Евгения Ковалева, эпидситуация находится под контролем, и в ужесточении ограничительных мер нет необходимости.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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