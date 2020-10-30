В Ростовской области COVID-19 унёс жизни ещё 11 человек

В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 11 человек. Об этом сообщили на портале регионального правительства 2 ноября.За минувшие сутки с подтверждённым ковидным диагнозом скончались пять женщин в возрасте 67, 72, 76 и 80 лет и шестеро мужчин 32, 48, 60, 66, 68 и 78 лет. У всех пациентов медики зафиксировали также заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Так, за весь период пандемии на Дону коронавирус унёс жизни 855 человек. В России этот показатель на сегодняшний день составляет 28 473.Добавим, эпидситуация в Ростовской области остаётся критической. Каждый день специалисты выявляют по несколько сотен новых заражённых. По данным на 2 ноября, в регионе у 316 жителей обнаружили коронавирус. На всех больных не хватает коек в медицинских учреждениях, несмотря на то, что периодически открывают новые ковидные госпитали. Также недостаточно мест в моргах. Патологоанатомы не успевают делать вскрытия и писать заключения по умершим пациентам. Сотрудники здравоохранения работают намного больше заявленных в договорах часов и буквально валятся с ног от усталости.