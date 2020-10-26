В Ростовской области коронавирус выявили ещё у 314 человек

В Ростовской области не прекращается рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляют по несколько сотен больных, и эта цифра каждый раз становится всё больше. Новые данные опубликовали на портале стоп коронавирус.рф 28 октября.За минувшие сутки в донском регионе зарегистрировали 314 новых случаев заражения COVID-19. Так, за весь период пандемии на Дону выявили 29 683 жителя с опасным заболеванием.Напомним, эпидситуация в Ростовской области остаётся критической. В регионе закрывают больницы и на их базе разворачивают ковидные госпиталя. Однако мест для всех инфицированных всё равно не хватает. В моргах также не хватает специальных коек, а патологоанатомы не успевают проводить вскрытия трупов для заключения причин смерти от коронавируса.Кроме того, в разгар эпидемии ушла в отставку министр здравоохранения области Татьяна Быковская. Врач решила покинуть пост добровольно по причине выхода на пенсию. Соответствующее постановление подписал губернатор региона 27 октября. В этот же день уволили и начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую.