Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 389 человек

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 389 человек
В Ростовской области с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 60 658 человек. Из них 389 заболели за сутки с 22 по 23 января.

Большинство инфицированных составили люди в возрасте от 18 до 45 лет - 140 человек. На втором месте по числу зараженных оказались граждане от 46 до 65 лет — 137 человек. Пациентами с COVID-19 стали 97 пенсионеров и 15 детей.

Увеличилось и количество умерших от коронавируса. За период пандемии скончались 2 477 пациентов ковидных госпиталей, из которых 29 не стало за минувшие сутки.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.