В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 389 человек

В Ростовской области с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 60 658 человек. Из них 389 заболели за сутки с 22 по 23 января.Большинство инфицированных составили люди в возрасте от 18 до 45 лет - 140 человек. На втором месте по числу зараженных оказались граждане от 46 до 65 лет — 137 человек. Пациентами с COVID-19 стали 97 пенсионеров и 15 детей.Увеличилось и количество умерших от коронавируса. За период пандемии скончались 2 477 пациентов ковидных госпиталей, из которых 29 не стало за минувшие сутки.