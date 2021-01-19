Коронавирус подхватили еще 390 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 59 878 человек. Из них 390 заболели за сутки с 20 по 21 января.Почти треть новых инфицированных составили люди в возрасте от 46 до 65 лет — 160 человек (41%). На втором месте по числу зараженных оказалась молодежь от 18 до 45 лет — 109 человек (28%). Пациентами с COVID-19 стали 71 пенсионер от 66 до 79 лет (18,2%) и 23 пожилых человека старше 80 лет (5,9%). Инфекцию выявили и у несовершеннолетних. За сутки опасный вирус подхватили 27 детей (6,9%).Увеличилось и количество умерших от коронавируса. За период пандемии скончались 2 422 пациента ковидных госпиталей, из которых 25 не стало за минувшие сутки.