В Ростовской области число зараженных COVID-19 пополнили 160 человек

Еще 160 случаев инфицирования COVID-19 выявили на территории Ростовской области. По данным на 2 июня, в основном заболели люди от 46 до 65 лет (65 человек) и молодежь от 18 до 45 лет (42 человека). Среди пенсионеров диагноз подтвердился у 24 дончан в возрасте от 66 до 79 лет и у 11 - старше 80 лет. Болезнь не обошла и детей. Пациентами с коронавирусом стали еще 18 несовершеннолетних.Всего с начала пандемии вирус подхватили 94 518 жителей Ростовской области. Из них 4 449 человек скончались от тяжелых последствий болезни. За последние сутки COVID-19 забрал жизни 16 человек. По информации правительства региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями.