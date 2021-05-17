Еще 198 человек заболели COVID-19 в Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек. По данным на 19 мая, большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 77 дончан, что составляет 38,9%.На втором месте по количеству зараженных - молодежь от 18 до 45 лет, или 31,3%. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет положительные результаты тестов на COVID-19 получили 39 дончан (19,7%). Вирус коснулся даже стариков и детей. Пациентами с коронавирусом стали 11 человек старше 80 лет (5,6%) и девять несовершеннолетних (4,5%).С начала пандемии количество зараженных увеличилось до 91 933 жителей донского региона. Из них 4 279 не смогли побороть опасную болезнь. От COVID-19 за минувшие сутки скончались 26 человек. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, сообщили в областном правительстве.