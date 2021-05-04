Еще 205 жителей Ростовской области подхватили коронавирус

В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 заболел 90 321 человек. Из них 205 стали пациентами с коронавирусом за сутки с 10 по 11 мая.Среди новых зараженных выявили 41% в возрасте от 46 до 65 лет, 27,7% - молодежь от 18 до 45 лет и 20% - от 66 до 79 лет. Инфекция не обошла стороной даже стариков и детей. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 5,9% пенсионеров старше 80 лет и 5,4% - несовершеннолетних.Увеличилось и число умерших пациентов с COVID-19. За последние 24 часа скончались еще четыре жителя донского региона. Всего за период пандемии вирус забрал жизни 4 134 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.