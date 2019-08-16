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В Ростовской области часть трассы отремонтируют за 161,6 миллиона рублей

В Ростовской области часть трассы отремонтируют за 161,6 миллиона рублей
В Морозовском районе Ростовской области отремонтируют участок автодороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск. На работы выделили 161,6 миллиона рублей из бюджета региона. Исполнителя ищет Министерство транспорта Ростовской области. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

Трассу отремонтируют в два этапа: с 16 августа по 31 октября текущего года и с 20 апреля по 30 октября следующего. Большую часть денег, почти 132 миллиона, направят в следующем году. В текущем на капитальный ремонт участка автодороги выделят всего 30 миллионов рублей.

Ремонтные работы на участке дороги Морозовск – Цимлянск – Волгодонск заключаются в восстановлении утерянных, поврежденных и неправильно расположенных знаков. Электронный аукцион провели еще 16 августа. Однако пока еще не известно, кто будет подрядчиком. Непонятно и зачем на восстановление и замену дорожных знаков понадобилось более 160 миллионов рублей.

Несмотря на то, что ежегодно на ремонт дорог уходят сотни миллионов, качество трасс по-прежнему не радует. Отечественные технологии не дают желаемого результата – асфальт по-прежнему тает со снегом и смывается дождем.

Складывается впечатление, что российские дороги – некая форма благотворительности. Жалования на них выделяются ежегодно, но ничего не меняется. Региональные трассы как были в плачевном состоянии, так и остаются.

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