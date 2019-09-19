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Два участка автодорог под Ростовом отремонтируют более чем за три миллиона рублей

Два участка автодорог под Ростовом отремонтируют более чем за три миллиона рублей
Благоустройство и ЖКХ Аксайского района определило подрядчика для проведения ремонтных работ на двух участках автомобильных дорог под Ростовом. ООО «Строймастер» и ООО «Донская дорожная компания» отремонтируют часть трассы на улице Дружбы и на улице 8 Марта.

Согласно документам на сайте госзакупок, работы закончат до 15 ноября 2019 года. За счет бюджета Аксая в порядок приведут участок автодороги по улице Дружбы от проспекта Ленина до улицы Маяковского и на улице 8 Марта от Садовой до Солнечной.

За строительно-монтажные работы на указанных участках исполнителям заплатят 3 063 126 рублей. На ремонт уйдет примерно два месяца.

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