Два участка автодорог под Ростовом отремонтируют более чем за три миллиона рублей



Благоустройство и ЖКХ Аксайского района определило подрядчика для проведения ремонтных работ на двух участках автомобильных дорог под Ростовом. ООО «Строймастер» и ООО «Донская дорожная компания» отремонтируют часть трассы на улице Дружбы и на улице 8 Марта.



Согласно документам на сайте госзакупок, работы закончат до 15 ноября 2019 года. За счет бюджета Аксая в порядок приведут участок автодороги по улице Дружбы от проспекта Ленина до улицы Маяковского и на улице 8 Марта от Садовой до Солнечной.



За строительно-монтажные работы на указанных участках исполнителям заплатят 3 063 126 рублей. На ремонт уйдет примерно два месяца.