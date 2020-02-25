В Ростовской области церковную утварь продали с торгов за 300 тысяч



Территориальное управление Росимущества в Ростовской области продали церковную утварь с торгов за 300 тысяч рублей. Данные об этом размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».



На аукцион выставили четыре лота. В списке продаваемого имущества 135 икон, 33 креста, 15 панагий. Один из лотов включил 82 предмета: сувениры, лампады, скульптуры и другие предметы.



Все имущество продали за 298 тысяч рублей. При этом, по данным Росимущества, начальная цена церковной утвари составляла 1,1 миллиона рублей. Во время торгов предметы подешевели сначала на 30%, потом на 60% и 90%.