Имущество ТагАЗа продали за 82 миллиона рублей



Имущество Таганрогского автомобильного завода продали за 82 миллиона рублей. Информация о сделке появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



Имущество ТагАЗа выставляли на торги одним лотов. Он включил в себя земельный участок площадью 18 гектаров, а также главный сборочный пункт с пристройками. Два объекта продавали за 181 миллион рублей.



В ходе торгов цена имущества снизилась более, чем в два раза. Участок и сборочный пункт приобрело ООО «ВторЧерМет» за 82 миллиона рублей.

Таганрогский автомобильный завод был основан в 1998 году. На заводе выпускали транспорт под собственным брендом. Кроме того, ТагАЗ имел соглашения с «Пежо» и «Хендай Акцент». В 2014 году предприятие признали банкротом.