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Имущество ТагАЗа продали за 82 миллиона рублей

Имущество ТагАЗа продали за 82 миллиона рублей
Имущество Таганрогского автомобильного завода продали за 82 миллиона рублей. Информация о сделке появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество ТагАЗа выставляли на торги одним лотов. Он включил в себя земельный участок площадью 18 гектаров, а также главный сборочный пункт с пристройками. Два объекта продавали за 181 миллион рублей.

В ходе торгов цена имущества снизилась более, чем в два раза. Участок и сборочный пункт приобрело ООО «ВторЧерМет» за 82 миллиона рублей.
Таганрогский автомобильный завод был основан в 1998 году. На заводе выпускали транспорт под собственным брендом. Кроме того, ТагАЗ имел соглашения с «Пежо» и «Хендай Акцент». В 2014 году предприятие признали банкротом.

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