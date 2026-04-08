Предпринимателю из Ростова запретили выпускать молочку из-за грубых нарушений. По результатам проверки, инициированной Управлением Роспотребнадзора, было установлено, что продукция предпринимателя не проходила по стандартам безопасности, установленным техническим регламентом «О безопасности молока и молочной продукции».

Оказалось, что небезопасная молочная продукция поставлялась в социальные учреждения региона, в том числе в школы и больницы. Кроме того, продукция ИП Лесового П. А. распространялась и за пределы Ростовской области — в Оренбургскую, Волгоградскую области, а также в Крым и Забайкальский край.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о полном запрете деятельности предпринимателя по производству молочной продукции. В качестве меры пресечения все ранее выданные декларации о соответствии на товары были аннулированы. Данное решение призвано обезопасить потребителей, особенно уязвимые группы населения, от некачественной продукции.
