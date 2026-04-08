На Дону с начала 2026 года в больницы из-за клещей обратились более 200 человек

С наступлением весны активность клещей в Ростовской области вышла на пик, и уже с начала 2026 года более двухсот человек обратились за медицинской помощью после укусов этих опасных кровососущих паразитов. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 6 апреля к врачам обратились 204 пострадавших.Наибольшее количество случаев зарегистрировано в крупных городах и ряде районов области. В частности, высокое число обращений зафиксировано в Шахтах, Таганроге, а также в Аксайском, Каменском, Красносулинском, Мартыновском и Песчанокопском районах.Роспотребнадзор напоминает, что Ростовская область является природным очагом ряда опасных заболеваний, переносчиками которых выступают клещи. Среди наиболее актуальных угроз для здоровья жителей региона – Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), лихорадка Ку и туляремия.Эксперты отмечают, что клещи обычно обитают в траве и на ветках растений, поджидая жертву. Они способны незаметно прикрепиться к коже, часто выбирая для этого участки шеи, волосистой части головы, а также подмышечные и паховые области. Безболезненность укуса, вызванная действием обезболивающих веществ в слюне клеща, делает его труднозаметным на ранних стадиях. Вместе с кровососом в организм человека могут попасть возбудители серьезных инфекций, включая вирус клещевого энцефалита и спирохеты, вызывающие клещевой боррелиоз, симптомы которого могут быть схожи с проявлениями энцефалита.Напомним, что ранее мы публиковали материалы о мерах предосторожности для защиты от укусов клещей, а также рекомендации врача из Ростовской области о действиях при обнаружении клеща на теле.