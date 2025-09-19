Новости
В Ростовской области будут искусственно вызывать осадки

В Ростовской области планируют искусственно вызывать осадки. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 18 сентября.

Напомним, режим ЧС по почвенной засухе действует в 27 районах региона. Из-за массовой засухи значительно пострадали посевы в донском АПК. Всего зафиксировали потери площадью около миллиона гектаров. Также более 300 хозяйств не справляются с выплатой кредитов.

- Вместе с Росгидрометом и регионов рассматриваем возможность активного вызова осадков,- сказано в сообщении.
