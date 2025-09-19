В Ростове на Таганрогской разрушенную детскую площадку восстановят в 2026 году

Фото: СоцСети

В Ростове восстановят разрушенную детскую площадку на Таганрогской. Об этом рассказали в городской администрации.Ранее горожане сообщали, что детская площадка в районе домов № 124/2 и № 124/3 пришла в негодность. В напольном покрытии уже образовались дыры, доски у игровых конструкций прогнили, оказались повалены карусели.По данным МКУ «УЖКХ» Октябрьского района Ростова, элементы детской площадки были повреждены вандалами. Конструкции не подлежат восстановлению за счет гарантийных обязательств. Демонтировать аварийно опасные конструкции планируют до 10 октября этого года.- Произвести ремонт и замену планируется в первом квартале 2026 года при условии выделения бюджетных средств на данный вид работ. При условии образования экономии бюджетных средств планируется рассмотреть возможность ремонта до конца 2025 года, - сказано в сообщении.