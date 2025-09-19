Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пластиковые окна установили в историческом доме-гиганте в Ростове

Пластиковые окна установили в историческом доме-гиганте в Ростове
Пластиковые окна установили в историческом доме-гиганте в Ростове. Об этом рассказало общественное движение «МойФасад».

Дом-гигант на Красноармейской был возведен в 20-м веке. Здание выделялось на фоне других построек своими размерами. Дело в том, что дом-гигант занимает целый квартал от проспекта Ворошиловского до улицы Соколова. Кроме квартир, в структуре этого дома были запроектированы детский сад, ясли, зал для собраний, красный угол, библиотека, магазин и прачечная.

Весной 2025 года в доме стали проводить капитальный ремонт. Самобытный фасад начали замазывать штукатуркой. Недавно в подъездах со стороны Ворошиловского заменили окна. Раньше они были с мелкой расстекловкой. Теперь же на их месте установлены современные пластиковые окна.

Градозащитники считают, что такой ремонт уничтожает уникальность здания прошлого века. Они привели цитату из обязательного документа «Правила благоустройства Ростова-на-Дону»: «Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов)». Общественники говорят, что подрядчик не выполнил указанные требования.

Чтобы выяснить, как были допущены такие существенные изменения, они направили обращение к главе Департамента архитектуры Ростова-на-Дону.
Фото: МойФасад
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.