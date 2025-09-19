Фото: МойФасад

Пластиковые окна установили в историческом доме-гиганте в Ростове. Об этом рассказало общественное движение «МойФасад».Дом-гигант на Красноармейской был возведен в 20-м веке. Здание выделялось на фоне других построек своими размерами. Дело в том, что дом-гигант занимает целый квартал от проспекта Ворошиловского до улицы Соколова. Кроме квартир, в структуре этого дома были запроектированы детский сад, ясли, зал для собраний, красный угол, библиотека, магазин и прачечная.Весной 2025 года в доме стали проводить капитальный ремонт. Самобытный фасад начали замазывать штукатуркой. Недавно в подъездах со стороны Ворошиловского заменили окна. Раньше они были с мелкой расстекловкой. Теперь же на их месте установлены современные пластиковые окна.Градозащитники считают, что такой ремонт уничтожает уникальность здания прошлого века. Они привели цитату из обязательного документа «Правила благоустройства Ростова-на-Дону»: «Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов, цветовым решением, воспроизведением цвета и текстуры материалов)». Общественники говорят, что подрядчик не выполнил указанные требования.Чтобы выяснить, как были допущены такие существенные изменения, они направили обращение к главе Департамента архитектуры Ростова-на-Дону.