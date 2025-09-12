Еще в четырех муниципалитетах Дона ввели режим ЧС по почвенной засухе

Фото: Donday

В связи с почвенной засухой, охватившей регион, еще четыре района Ростовской области были признаны зоной чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписано временно исполняющим обязанности губернатора области Юрием Слюсарем.Согласно официальным данным, с 11 сентября к перечню территорий, находящихся в режиме ЧС, добавлены Волгодонской, Песчанокопский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы.С того же числа аналогичные меры были введены в Кагальницком районе. Таким образом, в настоящий момент режим чрезвычайной ситуации из-за засухи действует уже в 27 районах Ростовской области. Его введение происходило поэтапно, начиная с 10 июня. В августе к числу районов, пострадавших от засухи, присоединился Мартыновский район.Необходимо отметить, что объявление режима чрезвычайной ситуации, вызванной засушливыми условиями почвы, дает возможность сельскохозяйственным производителям Ростовской области подавать заявки на получение страховых выплат.