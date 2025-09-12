Еще в четырех муниципалитетах Дона ввели режим ЧС по почвенной засухе
В связи с почвенной засухой, охватившей регион, еще четыре района Ростовской области были признаны зоной чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписано временно исполняющим обязанности губернатора области Юрием Слюсарем.
Согласно официальным данным, с 11 сентября к перечню территорий, находящихся в режиме ЧС, добавлены Волгодонской, Песчанокопский, Родионово-Несветайский и Тацинский районы.
С того же числа аналогичные меры были введены в Кагальницком районе. Таким образом, в настоящий момент режим чрезвычайной ситуации из-за засухи действует уже в 27 районах Ростовской области. Его введение происходило поэтапно, начиная с 10 июня. В августе к числу районов, пострадавших от засухи, присоединился Мартыновский район.
Необходимо отметить, что объявление режима чрезвычайной ситуации, вызванной засушливыми условиями почвы, дает возможность сельскохозяйственным производителям Ростовской области подавать заявки на получение страховых выплат.