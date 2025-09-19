Новости
Живой нашли бесследно пропавшую 16-летнюю ростовчанку

В Ростове-на-Дону найдена живой и здоровой шестнадцатилетняя девушка, ранее объявленная пропавшей. О местонахождении Шахины У. не было информации с пятнадцатого сентября.

В этот день девушка отправилась на прогулку с подругой, но домой не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой помочь в ее розыске.

Вечером девятнадцатого сентября, после четырехдневных поисков, Шахина была обнаружена в добром здравии. Данные о том, где она находилась все это время, пока не разглашаются.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
