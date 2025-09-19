В Ростове после крупного пожара на улице Обороны, 81 завершили ремонт крыши дома

Фото: DonDay

В Ростове на крыше дома 7 марта вспыхнул пожар площадью 300 кв.м. Огонь тушили с первого по третий этаж. Из-за этого помещение было непригодным для жилья. Специалисты МЧС установили, что пожар был вызван поджогом, но виновника так и не нашли.Жильцам третьего этажа пришлось покинуть квартиры из-за непригодности жилья. Четверо из них переехали в маневренный фонд, остальные разместились у друзей и знакомых. Некоторые жители второго и третьего этажей остались в квартирах, несмотря на отключение воды, газа и электричества. Неделю спустя коммунальные службы восстановили подачу ресурсов, а сами жильцы сделали в квартирах ремонт.Обсуждалась возможность признать дом аварийным, но жители выступили против этого. В конце июня город выделил средства на ремонт здания, и 7 июля работы стартовали.Хотя ремонт закончили 10 сентября, возле дома до сих пор лежит строительный мусор и стоят леса — уже больше недели после сдачи объекта.