В Ростовской области на торги выставили обветшалый корпус мебельной фабрики

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области выставлен на аукцион старый корпус мебельной фабрики. Информация о предстоящих торгах опубликована на интернет-портале ГИС-Торги.На торгах будут проданы полуразрушенный объект и участок земли площадью 12 349 квадратных метров, ранее используемые мебельным предприятием в Волгодонске.Первоначальная стоимость лота определена в пять миллионов рублей. Прием документов от желающих участвовать в аукционе осуществляется до 6 октября. Итоги торгов станут известны через три дня после окончания периода приема заявок.