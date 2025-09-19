Новости
Громадные пробки парализовали движение вечером 19 сентября в Ростове

В Ростове-на-Дону вечер 19 сентября превратился в настоящий транспортный коллапс. Главные артерии западной, центральной и северной частей города оказались почти полностью парализованными.

Автомобилистам советуют либо переждать период, пока положение не нормализуется, либо заблаговременно продумать альтернативные маршруты, чтобы не тратить время в заторах.

Критичная ситуация на дорогах, оцениваемая в семь баллов по шкале пробок, сковала движение по важнейшим улицам донской столицы. Дополнительное ухудшение обстановки вызвали отключенные светофоры на улице Мадояна, ряд автомобильных аварий и обычный вечерний час наибольшей загруженности дорог.
Фото: Яндекс.Карты
