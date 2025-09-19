Один человек погиб и один пострадал в жуткой массовой аварии в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

На ростовской трассе произошла ужасная автомобильная катастрофа, повлекшая серьезные разрушения и гибель водителя большегруза. Происшествие случилось вечером 19 сентября на 902-м километре автодороги М-4 «Дон».По предварительным данным, шофёр грузового автомобиля «Вольво» не справился с управлением, из-за чего машину занесло. В это время на обочине стояли «Вольво», «КамАЗ» и «Ситрак», проводившие работы по эвакуации сломанного автомобиля.Неуправляемый грузовик на высокой скорости врезался в стоящие машины. По сведениям областной Госавтоинспекции, водитель грузовика «Вольво» скончался в больнице от травм, полученных в результате мощного столкновения.Также был травмирован работник дорожной службы, которого увезли в больницу.В настоящее время на данном участке трассы в Каменском районе образовался затор длиной более 11 километров.