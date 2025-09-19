Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Один человек погиб и один пострадал в жуткой массовой аварии в Ростовской области

Один человек погиб и один пострадал в жуткой массовой аварии в Ростовской области

На ростовской трассе произошла ужасная автомобильная катастрофа, повлекшая серьезные разрушения и гибель водителя большегруза. Происшествие случилось вечером 19 сентября на 902-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным, шофёр грузового автомобиля «Вольво» не справился с управлением, из-за чего машину занесло. В это время на обочине стояли «Вольво», «КамАЗ» и «Ситрак», проводившие работы по эвакуации сломанного автомобиля.

Неуправляемый грузовик на высокой скорости врезался в стоящие машины. По сведениям областной Госавтоинспекции, водитель грузовика «Вольво» скончался в больнице от травм, полученных в результате мощного столкновения.

Также был травмирован работник дорожной службы, которого увезли в больницу.

В настоящее время на данном участке трассы в Каменском районе образовался затор длиной более 11 километров.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.