БСМП Волгодонска оштрафовали за рост смертности пациентов от инфарктов и инсультов
Росздравнадзор по Ростовской области оштрафовал БСМП города Волгодонска на сумму 75 тысяч рублей. Это решение стало следствием выявления негативной динамики в медицинском учреждении: возросла смертность среди пациентов, поступивших с инфарктами и инсультами.
Внеплановая инспекция, проведенная экспертами ведомства, показала, что ключевой причиной такого положения дел стало недостаточное обеспечение необходимым оборудованием отделения анестезиологии и реанимации, предназначенного для оказания помощи взрослому населению.
Рассмотрев материалы дела, суд признал БСМП Волгодонска виновной в нарушении установленных нормативов, касающихся оснащения медицинского учреждения, и вынес решение о наложении штрафа в размере 75 тысяч рублей.