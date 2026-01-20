БСМП Волгодонска оштрафовали за рост смертности пациентов от инфарктов и инсультов

- Отсутствие необходимой специализированной аппаратуры является прямым нарушением утвержденных стандартов, регулирующих оснащение подразделений анестезиологии и реанимации, – подчеркнули представители надзорного органа.

Росздравнадзор по Ростовской области оштрафовал БСМП города Волгодонска на сумму 75 тысяч рублей. Это решение стало следствием выявления негативной динамики в медицинском учреждении: возросла смертность среди пациентов, поступивших с инфарктами и инсультами.Внеплановая инспекция, проведенная экспертами ведомства, показала, что ключевой причиной такого положения дел стало недостаточное обеспечение необходимым оборудованием отделения анестезиологии и реанимации, предназначенного для оказания помощи взрослому населению.Рассмотрев материалы дела, суд признал БСМП Волгодонска виновной в нарушении установленных нормативов, касающихся оснащения медицинского учреждения, и вынес решение о наложении штрафа в размере 75 тысяч рублей.